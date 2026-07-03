AK Parti milletvekilleri TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklif içerisinde en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltmesi ön gören düzenleme de yer alıyor. Yeni kanunu teklifi yalnızca emekli aylıklarının artırılmasıyla sınırlı değil. Yeni düzenlemede ehliyetten, alkollü araç kullanımına ve PTT'nin yeniden yapılandırılmasına kadar birçok başlık var. NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Meclis'te yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

PTT YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Yeni teklifle birlikte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan PTT ile ilgili önemli bir düzenleme yapılacak. Geçmişi 1840'a dayanan PTT yeni düzenleme ile yeniden yapılandırılacak. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak. Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek.

EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEME

Teklifte ehliyet alım sürecine ilişkin bir düzenleme de var. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

Söz konusu düzenleme daha önce Meclis'ten geçmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

İptal edilen maddede şöyle deniliyordu:

"- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir."

Yüksek Mahkeme'nin kararında; sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilmişti.

Gerekçede bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtilmişti.

Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanmıştı.

0,20 PROMİLİN ÜZERİNE EHLİYET İPTALİ

Aday sürücülük süresi içinde, Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, Kanun'da görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yapılacak.

SİBER GÜVENLİK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK

Meclis'e sunulan teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni yetkiler tanınması ön görülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetki alanındaki bazı yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adı, internet alt yapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler tek çatı altında toplanacak.

KONAKLAMA TESİSLERİNE PRİM DESTEĞİ

Teklifte turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinin iş yerlerinde 2026 yılı mayıs ve aralık ayları dönemlerine prim desteği sunulacak.

Kanun teklifiyle, internet platform işletmecilerinin bir önceki yıl elde ettikleri yıllık net satış tutarının yüzde 2'sini sinema desteklerine aktarılması ön görülüyor.