Gebze Ticaret Odası'nın (GTO) sponsorluğunu üstlendiği Türk Dünyası İnsansız Hava Aracı Yarışması, 12-13 Mayıs tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen genç mühendisleri aynı platformda buluşturan organizasyon; teknoloji, eğitim, bilimsel iş birliği ve kardeşlik mesajlarıyla dikkat çekti.

Yarışmanın ilk gününde Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ile Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel yarışma alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde; öğrencilerin geliştirdiği insansız hava araçları ve teknoloji projeleri hakkında bilgi alınırken, gençlerin teknoloji üretimine yönelik çalışmaları yakından incelendi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımcıların yer aldığı organizasyonda, genç mühendisler geliştirdikleri İHA sistemleriyle teknik ve otonom görevlerde performans sergiledi. 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen yarışmalar ve gala gecesiyle tamamlanan organizasyonda; Türk dünyası arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin artırılması, ortak proje kültürünün geliştirilmesi ve gençlerin ileri teknoloji alanlarında teşvik edilmesi hedefleri ön plana çıktı.

Türk dünyası arasındaki bilimsel iş birliğini artırmayı hedefleyen dev organizasyonun gala gecesi ise görkemli geçti. Galaya GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel ve Genel Sekreter Çağrı Solak da katıldı.



"Teknolojiye yön veren bir gençliğin yetişmesini istiyoruz"

Programda konuşan Abdurrahman Aslantaş, Türk dünyasının ortak gelecek vizyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir teknoloji yarışmasının finalini gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Türk dünyasının ortak aklını, ortak heyecanını ve ortak geleceğe olan inancını da hep birlikte görüyoruz. Farklı ülkelerden gelen gençlerimizin aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmesi bizler için son derece kıymetlidir. Çünkü inanıyoruz ki; aynı kökten beslenen, aynı ideale yürüyen gençler geleceğin teknolojisini de, güçlü Türk dünyasını da birlikte inşa edecektir. Bizler artık yalnızca dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eden değil, dünyada oyunun kurallarını belirleyen, teknolojiye yön veren bir gençliğin yetişmesini istiyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak; bilimi, teknolojiyi, eğitimi ve gençlerimizin üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

