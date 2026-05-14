Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak. "Geleceği Yakala" sloganıyla 16-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival, gençleri teknoloji ve bilimle buluşturacak. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek festivalde gençler; teknoloji, bilim, spor ve eğlence dolu iki gün yaşayacak. Festival kapsamında; insansız hava araçlarından yazılım teknolojilerine, sanal gerçeklikten geleneksel Türk sporlarına kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Gençler ayrıca söyleşiler, yarışmalar ve interaktif deneyim alanlarıyla hem eğlenecek hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulacak. Eski milli futbolcu Semih Şentürk festival kapsamında gençlerle söyleşide buluşacak, yazar ve radyocu Ceyhun Yılmaz da stand-up gösterisiyle etkinliğe renk katacak.

Gençlerin yanındayız

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlere yönelik projeleri önemsediklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Gençler bizim en büyük gücümüz ve geleceğimizin teminatıdır. Bu düşünceyle ilçemize kütüphaneler, spor tesisleri, gençlik merkezleri kazandırdık. Yıldırım’da sadece fiziki yatırımlar gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda gençlerimizin bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla iç içe büyümesi için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yarınlarını şekillendirecek, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek bir nesil yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Yıldırım’ı gençliğin, bilimin ve teknolojinin merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi 16-17 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz ‘Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali’ne davet ediyorum" dedi.

