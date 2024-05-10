Kocaeli’de 2017 yılından beri haber alınamayan evli ve 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından cinayet aydınlatılırken, kadının aile meclisinde alınan infaz kararının ardından kocası, kocasının kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alana götürülerek öldürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan (27) sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı. Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca Polis Merkezi’ne başvurdu. Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede kocası Nihat Yıldıztan’ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan akabinde sırra kadem bastı.

Kocaeli Emniyeti cinayeti aydınlattı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan’ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı, 50’nin üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu, adım adım iz sürüldü. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği belirledi. Harekete geçen ekipler Kocaeli merkezli İstanbul ve Van’daki eş zamanlı operasyonlarda 26 kişiyi gözaltına alındı. Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

Ormanlık alanda öldürmüşler

Öte yandan, Güneş Yıldıztan’ın sığınma evinden çıktığı süreçte kocasının yakınları ve aile fertleri tarafından yakalanarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürüldüğü öğrenildi. Yıldıztan’ın Kocası, kocasının kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi. Yıldıztan’ın kardeşlerinin aile meclisinde alınan infaz kararına karşı çıktığı bildirilirken, 7 yıllık süreçte kimsenin ’kayıp müracaatı’ yapmadığı aktarıldı. Yıldıztan’ın cesedine ise ulaşılamadı.