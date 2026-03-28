Kocaeli'de tekerlekli sandalyeli bireyler, 7 ay süren hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkarak Latin, folklor ve karnaval danslarıyla performans sergiledi.

Kocaeli'de engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına katkı sağlayan anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen gecede, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği öncülüğünde tekerlekli sandalyeli bireyler ve gönüllüler sahne aldı. 'Wheelchair Dance Project' kapsamında 5 tekerlekli sandalyeli engelli birey ve gönüllülerden oluşan ekip, yaklaşık 7 ay süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Ekip, Latin dansları, folklor ve karnaval dansları gibi farklı türleri bir araya getirerek hem koordineli hareketleri hem de estetik duruşlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Performans boyunca izleyiciler sık sık alkışlarla tempo tutarken, sahnedeki bireylerin azmi ve uyumları büyük beğeni topladı. Program sonunda sahne alan tüm katılımcılara plaket takdim edilerek emekleri ve başarıları onurlandırıldı.

'Bu sahnede azim ve başarı var'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise konuşmasında etkinliğin anlamına dikkat çekerek, 'Bu sahnede sadece dans değil; emek, azim ve başarıyı bir arada gördük. Ailelerin desteğinin de bu başarıda büyük payı var. Çok anlamlı bir gece yaşadık. Bundan sonraki tüm etkinliklerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş, 'Engelli bireylerin hayata katılması için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden her zaman önemli destekler aldık. 'Weelchair Dance Project'in' ilkini geçen yıl gerçekleştirdik, bu yıl ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ikinci kez hayata geçiriyoruz' dedi.