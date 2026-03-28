Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı eğlence mekanına silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının uzun namlulu silahlarla planlanarak gerçekleştirildiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polisin, saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

Olay, 27 Mart tarihinde saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri mekana uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan işletmede büyük panik yaşanırken, saldırganlar kısa sürede olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş insanı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile C.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Volkan Berberoğlu ile emekli polis memuru Talip Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Volkan Berberoğlu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Cem Özer İzmit'te, emekli polis memuru Talip Çakır ise Sakarya'nın Karasu ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Volkan Berberoğlu'nun ayrıca yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Dehşet anlarının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tramvayın geçmesinin ardından bir otomobilin eğlence mekanına yaklaşarak ateş açtığı, kapı önünde bulunan bir kişinin yere düştüğü, bir diğerinin ise park halindeki aracın arkasına sığındığı görülüyor. Şüphelilerin yaklaşık 5 saniye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, ardından devriye polis ekiplerinin bölgeye koşarak geldiği anlar da kayıtlara yansıdı. Öte yandan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uzun namlulu silahla ateş açılmasının sesleri yer alırken, çevredekilerin panikle kaçıştığını görülüyor.

Çok yönlü inceleme sürüyor

Şüphelilerin saldırıdan kısa süre önce eğlence mekanına taş atarak içeridekileri dışarı çıkardığı tespit edilirken, bu sırada kapıya yönelen Cem Özer'in açılan ateşle vurulduğu belirlendi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı bölgede detaylı inceleme yaptı. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu olay yerinde deliller titizlikle toplanırken, polis ekipleri kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki iş yerleri ile güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerin tek tek değerlendirildiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uzun namlulu silahlarla taradılar

Saldırının kalaşnikof (AK-47) tipi uzun namlulu silah ile gerçekleştirildiği belirlendi. Kurşun seslerinin cadde boyunca yankılandığı saldırıda, hedef alınan eğlence mekanına çok sayıda mermi isabet etti. Otomobille tramvay yolundan ilerleyen şüphelilerin, eğlence mekanına doğru uzun namlulu silahlarla ateş açtığı, yaklaşık 5 saniye boyunca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı tespit edildi.