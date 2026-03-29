Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri İSU ve İZAYDAŞ, yenilenebilir kaynaklar ve atıktan enerji üretimiyle milyonlarca kilovatsaat elektrik üreterek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı. İZAYDAŞ tesislerinde üretilen elektrikle 14 bin hanenin ihtiyacı karşılandı.

İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında suyun, güneşin ve arıtma çamurunun gücü elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu doğrultuda 2016 ile 2025 yılları arasında İSU tarafından kurulan hidroelektrik (HES), güneş (GES) ve biyokütle (BES) enerji santrallerinde toplam 120 milyon 425 bin 300 kilovatsaat elektrik üretildi. Doğaya dost bu üretimden elde edilen ekonomik değer ise 194 milyon 797 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Tesis bazındaki üretim detaylarına bakıldığında, hidroelektrik santrallerinden 65,9 milyon, güneş enerji santrallerinden 41,7 milyon ve biyokütle enerji santrallerinden 12,7 milyon kilovatsaat elektrik elde edildi.

İZAYDAŞ tesislerinde atıklar enerjiye dönüştü

Kentin bir diğer önemli çevre yatırımı olan İZAYDAŞ tesislerinde de atıklar çöpe gitmek yerine enerjiye dönüşüyor. Kurum bünyesinde faaliyet gösteren çöp gazı (LFG) ve biyogaz tesislerinde 41 milyon 316 bin kilovatsaat elektrik üretilerek yaklaşık 14 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılandı. Sistemde yer alan atık yakma tesisinde de 17 milyon 497 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Enerji verimliliği tescillendi

Öte yandan İSU Genel Müdürlüğünün enerji verimliliğini artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi' ile tescillendi. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolü sayesinde enerji tüketiminin daha da optimize edilmesi hedefleniyor.