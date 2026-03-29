Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 75-69 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Erdoğan Çelebi, Mustafa Candemir Tabak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kahlil Quinton Dukes 16, Göktürk Gökalp Ural 12, Kevin Kaspar, Ömer Faruk Ermat, Mert Gizir 3, Mustafa Baki Görür 17, Kyle Hunt 17, Mert Ulutaş, Ali Tuncer 4, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Gaziantep Basketbol: Zeljko Sakic 15, Emir Arda Sivas 3, Erkin Şenel, Utku Yücedağ 18, Yiğitcan Turna 6, Rijad Aydın, Dusan Cantekin 4, Nemanja Nenadic 18, Berke Atar, Gökhan Yazıcıoğlu 6, Erde İlter 5
Başantrenör: Şemsettin Baş
1.Periyot: 22-14 (Gaziantep Basketbol lehine)
İlk yarı: 43-34 (Gaziantep Basketbol lehine)
3.Periyot: 61-56 (Gaziantep Basketbol lehine)