İtalyan mutfağını çok seven Nurgül Şengür, 70 yaşında Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi’nde hayallerini gerçekleştirme fırsatı buldu. Aşçılık sınıfında aldığı eğitimle focaccia ekmeğinden spagettiye kadar bütün İtalyan yemeklerini yaptığını söyleyen Şengür, "Çocuklarım da çok sevdiler. Artık evimizden İtalyan yemekleri kokusu yükseliyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi, ilçedeki yaşlıların isteği doğrultusunda spordan el işçiliğine kadar farklı branşlarda kurslar düzenliyor. Bunların arasında yoğun ilgi gören aşçılık sınıfı öne çıkıyor. Kursun müdavimlerinden biri de 70 yaşındaki Nurgül Şengür. Bağcılar’da yaşayan Şengür, çocukluğundan beri hayalini kurduğu hayali burada gerçekleştirdiğini söyledi.

"İtalyan yemeklerini çok seviyorum"

İki yıldır Vefahane Yaşam Merkezi’ne gittiğini belirten Şengür, "Yemek yapmayı ve ikram etmeyi çok seviyorum. Dünya mutfağına çok meraklıyım. Özellikle İtalyan yemeklerini çok seviyorum. İtalya’ya gezmeye gittiğimde de bütün yemeklerin tadına bakmıştım. Çocukluktan bu yana da elimden geldiği kadarıyla İtalyan mutfağının yemeklerini yapmaya çalışıyordum. Burada Filiz hocamız sayesinde İtalyan mutfağını tanıma fırsatı buldum. Artık tatlı, tuzlu bütün İtalyan yemeklerinin pişirme yöntemlerini öğrendim" dedi.

"Evde focaccia ekmeği tüketiyoruz"

Kursta öğrendiğini evde de uyguladığını sözlerine ekleyen Şengür, şöyle devam etti: "Focaccia ekmeği, spagetti, pizza, tramisu gibi artık aklınıza ne geliyorsa bütün lezzetleri evimde pişiriyorum. Çocuklarım da çok sevdiler ve sürekli pişir diyorlar. Ekmek olarak Focaccia ekmeği tüketiyoruz. Artık evimizden İtalyan yemekleri kokusu yükseliyor." Şengür, Vefahane Yaşam Merkezi’ndeki hizmetlerden dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a teşekkür etti.