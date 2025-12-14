Esenyurt Belediyesi, ‘Cami Hijyen Projesi’ kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışmalarını artırarak şadırvan ve lavabo alanlarında düzenli personel ve ekipman desteği sağlamaya başladı.

Esenyurt Belediyesi, camilere yönelik temizlik ve bakım hizmetlerini yeniden düzenleyerek ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, camilerin genel temizliğini periyodik olarak gerçekleştirirken ibadet alanlarının daha hijyenik koşullarda kullanılmasını hedefliyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un talimatlarıyla, hizmetlerin düzenli devam edebilmesi için camilerin lavabo ve kullanım alanlarına görevli personel yerleştirildi. Böylece bu alanların temizlik ve düzeni gün boyunca kontrol altında tutuluyor. Camilerde yoğun kullanılan şadırvanlarda da iyileştirme çalışmaları yapıldı. Şadırvanlara sabunluk ve peçetelikler belediye ekiplerince takılarak vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kullanım imkânına kavuşması sağlandı. Temizlik hizmetlerinde kullanılan çamaşır suyu, el sabunu, fırça, çekpas ve diğer tüm ekipmanlar Esenyurt Belediyesi tarafından camilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

"Daha temiz bir Esenyurt için aralıksız olarak çalışıyoruz"

Cami Hijyen Projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Esenyurtlu komşularımız, Yeni hayata geçirdiğimiz Cami Hijyen Projesini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Esenyurt Müftülüğü ile iş birliği içerisinde başlattığımız bu proje kapsamında, camilerimizdeki lavabolar artık ücretsiz, daha temiz ve daha hijyenik bir şekilde hizmet verecek. Bu çalışma ile camilerimizin lavabo temizlik sorumluluğunu Esenyurt Belediyesi olarak üstleniyor, gerekli tüm temizlik malzemelerini karşılayarak hem temizlik standartlarını yükseltiyor hem de cami derneklerimizin maddi yükünü hafifletiyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ibadethanelerimizi daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamış oluyoruz. Bugün itibarıyla 32 camimizde başlayan Cami Hijyen Projesi’ni kısa sürede Esenyurt genelindeki 85 caminin tamamına yayarak hizmet ağımızı genişleteceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Esenyurt Müftülüğüne, Sayın Müftümüze ve değerli din görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, daha temiz bir Esenyurt için aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."