2026’da emeklilik planı yapan milyonlar için maaş hesaplama sisteminde yeni bir süreç başladı. SGK’nın katsayı güncellemesiyle birlikte aylıklarda değişiklikler yaşanırken, e-Devlet’teki tahmini maaşlar da yenilendi. Farklı sigorta başlangıç tarihlerine göre hesaplama yöntemlerinin değişmesi, “Hangi yıl emekli olmak daha avantajlı?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA YENİ DÖNEM

1 Ocak 2026 sonrası emeklilik dilekçesi verenler ve tüm çalışanlar için emekli maaşı hesaplaması 2025 yılı için açıklanan büyüme rakamlarıyla değişti. Yüzde 3,6'lı büyüme ile le emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısında 1,08 puanlık artış oldu. Katsayı 2025 yılı enflasyon verilerine göre 1,3197 olarak belirlendi.

Emekli maaşı güncelleme kat sayı hesabı

2025 yılı TÜFE oranı: %30,89

GSYH Katkısı (%3,6 büyümenin %30'u): %1,08

Toplam Değerleme Oranı: 31,53 + 1,08 = %31,97

Güncelleme Katsayısı: 1,3197

1 OCAK SONRASI DİLEKÇE VERENLERİN MAAŞI NETLEŞTİ

Ocak-Şubat 2026'da emekli olanlar dilekçelerini verdiklerinde yüzde 30,89'luk TÜFE artışı baz alınarak hesaplanmıştı. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 1,3197'luk katsayıya göre yeniden belirlendi.

E-DEVLET'TE TAHMİNİ MAAŞLAR GÜNCELLENDİ

Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden görülen emekli maaşı tahminleri de bu katsayıya göre yeniden şekillenecek. Güncelleme Nisan ayından itibaren sisteme eklenmesiyle görülmeye başlandı.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi kritik rol oynuyor. Özellikle 2000-2008 arası ile 2008 sonrası dönemde kullanılan hesaplama yöntemleri önemli farklılıklar içeriyor.

2000-2008 ARASI ÇALIŞANLAR

2000-2008 arasında sigorta girişi olanlar için eski gösterge sistemi yerine "güncelleme katsayısı" esas alınıyor. Hesaplama yapılırken, emeklilikten bir önceki yılın ekonomik verileri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda hem enflasyon oranı (TÜFE) hem de ekonomik büyüme hızı (GSYH artışı) doğrudan hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışanın bu yıllar arasındaki kazançları, söz konusu verilerle güncellenerek bugünkü değere taşınıyor ve ardından ortalaması alınarak maaşın temeli oluşturuluyor.

Dikkat çeken nokta ise bu dönemde hem enflasyonun hem de büyüme oranının tamamının (yüzde 100'ünün) hesaba katılması.

2008 SONRASI

2008 yılından sonra sigortalı olanlar için ise daha farklı bir yöntem devreye giriyor. Bu sistemde de yine ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı esas alınsa da, ekonomik verilerin hesaplamaya dahil edilme oranı değişiyor.

Yeni yöntemde, emeklilikten önceki yılın enflasyonu yine tam olarak (yüzde 100) dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca yüzde 30'u hesaba katılıyor. Bu da maaş hesaplamasında büyümenin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

YENİ HESAPLAMA NASIL OLACAK?

2026 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. Bu katsayıya göre, 2026'da emeklilik dilekçesi verecek vatandaşların maaş hesaplamasında yüzde 30,89'luk enflasyonun tamamı doğrudan etkili olacak. Buna ek olarak, yüzde 3,6'lık büyümenin yüzde 30'luk kısmı da maaş artışına dahil edilecek.

SGK DİLEKÇESİNİ NE ZAMAN VERMEK DAHA AVANTAJLI?

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak maaşı doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan birisi. Özellikle enflasyon ve büyüme verilerine göre belirlenen güncelleme katsayısı nedeniyle doğru zamanlama ciddi fark oluşturabiliyor. 2026 yılı için katsayı 1,3197 olarak belirlendiği için yıl içinde hesaplama bu katsayı üzerinden olacak. Her yıl olduğu gibi bu dönem içinde dilekçeyi vermek gelecek yıla göre daha avantajlı hale gelebilir.

1999 ÖNCESİ VE 2008 SONRASI İÇİN FORMÜL DEĞİŞİYOR

31 Aralık 2024'e kadar dilekçe verenler, 2025 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık %30 daha yüksek maaş avantajı elde etmişti.

Bunu farkın sebebinin arkasında 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan hesaplama yatıyor.

Emekli maaşı zammı hesaplamalarında ortaya çıkan farklılıkları gidermek amacıyla yeni bir düzenleme gündemde. Bu kapsamda kurulan komisyon çalışmalarına başladı.

REFORMLA HEDEFLENENLER

Aylık bağlama sisteminin sadeleştirilmesi ve üçlü yapı yerine tek bir formülün kullanılması

Her sigortalı için sabit ABO uygulaması

Enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi ve zam farklarının eşitlenmesi

Sistemde kalmayı daha cazip hale getirmek ve aktüeryal dengeyi sağlamak

MAAŞ FARKLARININ AZALTILMASI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut sistemde 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeden faydalanıyor. Yeni sistemle tüm emeklilerin aynı zamlardan yararlanması veya aylık artışların her ay güncel enflasyon oranına göre yapılması gündemde. Bu sayede maaş erimesi ve refah payı tartışmaları önlenecek.

GÜN SAYISI VE GÜNCELLEME KATSAYISI

Bugünkü sistemde maaş daha çok yatırılan primlere bağlı; çalışma süresi yeterince etkili değil. Reformla, çalışma gün sayısı da maaşı etkileyen faktör haline getirilecek. Güncelleme katsayısının sabitlenmesi ile yıllar arasındaki farklılıklar ortadan kalkacak ve emekli maaşı hesaplamalarında belirsizlikler azalacak.

TABAN MAAŞ VE KADEMELİ ARTIŞ

2019'dan bu yana uygulanan taban maaş, düşük maaş alan emekliler için avantaj sağlıyor. Ancak taban maaşın hemen üstündeki maaşlarda dengesizlikler sürüyor. Reformla, taban maaş uygulaması kaldırılabilir veya kök maaşlara kademeli seyyanen artış getirilebilir.

SSK VE BAĞ-KUR FARKLARI

2008 reformuyla kurumlar SGK altında birleştirildi, ancak norm birliği sağlanamadı. Emeklilik şartları ve maaş hesaplamalarında farklılıklar devam ediyor. Reformla SSK ve Bağ-Kur maaş bağlama sisteminin eşitlenmesi ve Bağ-Kur prim gün şartının 9 bin günden 7.200'e düşürülmesi gibi adımlar planlanıyor.