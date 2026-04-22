Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan işveren, esnaf ve Bağ-Kur’lular için yeni bir yapılandırma ve taksitlendirme düzenlemesini yürürlüğe aldı. 30 Ocak 2026 tarihli ve 2026/7 sayılı Genelge ile hayata geçirilen düzenleme, borçların ödenmesini kolaylaştıran önemli değişiklikler içeriyor.

Talha Apak’ın Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında aktardığına göre, yeni uygulama özellikle teminat, taksitlendirme ve “borcu yoktur” yazısı konusunda dikkat çeken avantajlar sunuyor.

TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRME SINIRI 5 KAT ARTTI

Yeni düzenleme ile en dikkat çeken değişikliklerden biri teminatsız taksitlendirme limitinde yapıldı.

Talha Apak, bu değişikliği şu sözlerle değerlendiriyor:

“Daha önce 50.000 TL olan teminat gösterme zorunluluğu 250.000 TL’ye çıkarılmıştır.”

Bu kapsamda:

250 bin TL’nin altındaki borçlar için teminat şartı kaldırıldı

Banka teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği gerekmeyecek

Bu düzenleme, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir finansal rahatlama sağlayacak.

“BORCU YOKTUR” YAZISI ARTIK DAHA KOLAY

Yeni genelgeyle birlikte borçluların taksitlendirme yapmaları halinde “borcu yoktur” yazısı alabilmelerinin önü açıldı.

Talha Apak bu konuyu şöyle açıklıyor:

“Borçlarını taksitlendirenler artık ‘borcu yoktur’ yazısı alabileceklerdir.”

Bu sayede işletmeler:

İhalelere katılabilecek

Ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecek



TAKSİT ÖDEMELERİNDE ESNEKLİK ARTIRILDI

Düzenleme kapsamında ödeme planlarına da esneklik getirildi. Önceden 3 olan ihlal hakkı 4’e çıkarıldı.

Buna göre:

Bir takvim yılı içinde 4. kez gecikme yaşanması halinde yapılandırma bozulacak

Daha önceki sisteme göre borçlulara ek tolerans sağlanmış oldu

KADEMELİ ÖDEME İMKANI GETİRİLDİ

Borç ödeme gücü sınırlı olanlar için kademeli ödeme seçeneği de tanındı.

Talha Apak bu detayı şu şekilde aktarıyor:

“İlk altı taksit, belirli şartlarla daha düşük tutarlarda kademeli olarak ödenebilecektir.”

Ancak bu taksitler:

Standart taksit tutarının yüzde 50’sinden az olamayacak

En fazla ilk 6 taksit için geçerli olacak

BAŞVURU ŞARTI: İLK TAKSİTİN ÖDENMESİ

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin:

SGK birimlerine başvurması, İlk taksiti ödemesi gerekiyor. İlk ödeme tarihi, aynı zamanda tecil başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.

UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER

Köşe yazısında uygulamaya ilişkin dikkat çeken örnekler de yer aldı:

750 bin TL borç için 24 ay taksit yapılabiliyor

Aynı borçlu, önceki yapılandırmalarını kapattıysa yeni başvurusu engellenmiyor

Farklı illerdeki borçlar ayrı ayrı değerlendirilerek teminatsız yapılandırma mümkün olabiliyor

Ancak toplam borcun yüksek olması durumunda, belirlenen sınırı aşan kısım için teminat talep ediliyor.

YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Yeni düzenleme borçlular için önemli kolaylıklar sağlasa da kamuoyunda daha geniş kapsamlı bir “af” beklentisi devam ediyor.

Talha Apak yazısında bu duruma da dikkat çekerek, reel sektörün vergi ve prim borçlarına yönelik kapsamlı yapılandırma beklentisinin sürdüğünü vurguluyor.

Yeni SGK düzenlemesi, özellikle nakit akışı zorlanan işletmelere nefes aldırmayı hedeflerken, uygulamanın etkileri önümüzdeki dönemde daha net görülecek.