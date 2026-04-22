Türkiye otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde sıfır araç satışları düşüş gösterirken, talebin ikinci el piyasaya yöneldiği dikkat çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Ocak-Mart 2026 döneminde sıfır otomobil satışları 210 bin 688 adetle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,86 azaldı. TÜİK verileri ise aynı dönemde ikinci el otomobil satışlarının 1 milyon 736 bin 89 adede ulaştığını ve yüzde 6,67 artış kaydettiğini ortaya koydu.

‘İKİNCİ EL’DE GENİŞ SEÇENEK

Sektör temsilcileri; yüksek faiz ortamı ve pahalı fiyatların yanı sıra jeopolitik belirsizliklerin de sıfır km otomobil satışlarını yavaşlattığını belirterek, “Buna karşılık çok daha geniş bir yelpazede model ve fiyat seçeneği sunan ikinci el piyasada artış yaşandı” değerlendirmesinde bulunuyor.

ORTALAMA FİYAT 1,16 MİLYON TL

Bu arada ikinci el piyasanın nabzını tutan BETAM, “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun mart verilerini açıkladı.

Raporda yer alan tespitlere göre;

- İkinci elde ortalama satılık otomobil fiyatı martta sabit kaldı ve 1 milyon 160 bin TL oldu.

-Geçen yılın mart ayına göre fiyatlarda %22 artış yaşandı ancak reel düşüş %-6,7’yi buldu.

-Bir önceki aya göre martta, satılık ilan sayısı %6,5 ve satılan ilan sayısı da %4,5 yükseldi.

-Buna karşılık ilanların yayında kalma süresi şubata kıyasla 0,7 gün uzadı ve 22 gün oldu.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ARTIŞ

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise yaş gruplarına göre fiyat artışları oldu.

Verilere göre ortalama fiyat;

-2004-2008 model yılında 490 bin 182 TL oldu ve yüzde 9,3 yükseldi,

-2009-2013 model yılında 811 bin 968 TL’ye çıktı ve %16,2 arttı,

-2014-2018 model yılında ise 1 milyon 248 bin TL’ye yöneldi ve %17 prim yaptı.

-Yıllık fiyat değişim oranları 2019 modellerde %13,7, 2020 modellerde %15,9, 2021 modellerde %15,3, 2022 modellerde %8,7, 2023 modellerde %9,4 ve 2024 modellerde %12,8 olarak ölçüldü.

‘ESKİ’LER DAHA FAZLA PRİM YAPTI

Rakamlar 2022, 2023 ve 2024 model gibi “yeni” sayılan ikinci el grubundaki araçlarda fiyat artışının daha düşük olduğunu gösterdi. En yüksek artış ise %17 ile 2024-2018 bandında ve %16,2 ile 2009-2013 grubunda gözlemlendi.

Sektör temsilcileri, yeni araçlarda da yüksek vergi ve pahalı fiyat denkleminin öne çıktığını belirterek, “Bu sebeple tüketici ilgisi 2009-2018 model bandına kayıyor. Talep artışına bağlı olarak bu yaş aralıklarındaki araçlarda prim daha yüksek oluyor” ifadelerini kullanıyor.