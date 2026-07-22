Gram altının alış fiyatı 6 bin 215 TL, satış fiyatı ise 6 bin 285 TL olarak açıklandı.

22 ayar altın 5 bin 681 TL’den alınırken 5 bin 875 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 407 TL, satış fiyatı ise 4 bin 576 TL oldu.

Çeyrek altın 10 bin 186 TL’den alınırken satış fiyatı 10 bin 259 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 168 TL, satış fiyatı 10 bin 234 TL oldu.

Yarım altın 20 bin 373 TL’den alınıp 20 bin 530 TL’den satılırken tam altının alış fiyatı 40 bin 614 TL, satış fiyatı ise 40 bin 866 TL olarak açıklandı.