Hadise, geçtiğimiz gün akşam saat 18.30 civarında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen motorlu taşıtların sürücüleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Otomobillerini durdurarak dışarı çıkan ve karşılıklı hakaretleşen taraflardan birinin şikayetçi olması üzerine, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 34 LAD 436 plaka sayılı otoda bulunan şahsın Akın A., 34 NLH 338 plaka sayılı otoda bulunan şahsın ise Abdulfattah U. olduğu belirlendi.

Sürücülere Ağır Yaptırımlar

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, yol ortasında saldırı maksatlı olarak taşıtlarından indikleri belirlenen Akın A. ile Abdulfattah U.'a ayrı ayrı 180 biner lira idari para cezası kesildi. Böylelikle iki sürücüye toplam 360 bin liralık ceza yazılmış oldu. Bunun yanı sıra, her iki şahsın da ehliyetine 60 gün süreyle el koyulurken, olayda kullandıkları araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına nakledildi.