İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusuna(X) göre, İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’deki operasyonlarda, hesaplarında toplamda 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin yurt dışından kaynaklanan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve sosyal medya platformları aracılığıyla kiralık bungalov evler, karavanlar ile ikinci el ürünler için ilanlar vererek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyon sırasında çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı gibi delil niteliği taşıyan materyallere el konuldu.