9 Ocak 2025 sabahı itibarıyla kuyumcular ve serbest piyasa altın fiyatları şu şekilde:

Alış fiyatı 3027,45 TL, satış fiyatı ise 3068,28 TL olarak kaydedildi. Gram altın, %0,12’lik bir artışla değer kazandı. 22 ayar altının gram fiyatı, 2766,52 TL olarak açıklandı. 14 ayar altının gramı ise 1643,70 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 4959 TL, satış fiyatı ise 5003 TL seviyesinde. Eski çeyrek altının fiyatı ise 4883 TL olarak belirtildi. Yarım altın, 9918 TL alış ve 10006 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı 19775 TL, satış fiyatı ise 19942 TL olarak kaydedildi.