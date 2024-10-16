Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs, ikametinde ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ile yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ortak operasyon sonucunda, hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 adet ilamat ile "kasten öldürme" ve Susurluk ilamat infaz masasınca 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplamda 24 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö (44) yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, silaha ait 14 adet fişek, basılı 1 adet şarjör ve kutu içerisinde 49 adet olmak üzere toplam 64 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kasten yaralama ağırlıklı 8 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.