Son beş gündür Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Çember-20" operasyonları kapsamında, arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari yakalandı. 81 ilde düzenlenen bu operasyonlar sırasında, yakalanan kişilerin suç profilleri detaylı şekilde incelendi. Bu kişilerin 4 bin 489'u beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış, 19'u beş ila on yıl arasında, 9'u ise on yıl ve üzeri sürede arandığı belirlendi.

Yakalananlardan 731'inin narkotik suçlar, 698'inin hırsızlık, 458'inin kaçakçılık ve organize suçlar, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 131'inin cinsel suçlar, 124'ünün adam öldürme ve 39'unun terör suçları nedeniyle arandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz," dedi. Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın işbirliğiyle yapılan bu operasyonların, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, sahil güvenlik personeli ve operasyonlara katılan polislerle jandarmaların başarılı çalışmalarını övgüyle karşıladığını ifade etti.