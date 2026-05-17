17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 12.00’de oynanan mücadelede İnegöl temsilcisi, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Hücumda etkili bir performans sergileyen genç sporcular, savunmadaki disiplinli oyunlarıyla da dikkat çekti.

Sahadan farklı galibiyetle ayrılan İnegöl Yıldızları Spor Kulübü, tribünlerde maçı takip eden veliler ve sporseverlerden büyük alkış aldı. Takım oyuncularının mücadeleci yapısı ve sahadaki uyumu, teknik heyet tarafından da takdirle karşılandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İnegöl Yıldızları Spor Kulübü Teknik Direktörü Çağrı Kürşat Birdar, skordan çok takım oyununa vurgu yaptı. Birdar, “Çocuklarımız bugün sahada çok güzel mücadele etti. Skordan çok ortaya koydukları takım oyunu ve mücadele bizi mutlu etti. Finale yükseldiğimiz için gururluyuz. Şimdi aynı ciddiyetle final maçına hazırlanacağız.” dedi.

U12 kategorisinde başarılı performansını sürdüren İnegöl Yıldızları Spor Kulübü, final karşılaşmasına şampiyonluk hedefiyle çıkacak.