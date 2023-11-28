Türkiye genelinde düzenlenen ÇEMBER-7 Operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 24.483 personelin katılımıyla, 4.158 ikamet ve 4.348 noktada titiz uygulamaların yapıldığını duyurdu. Operasyonların odak noktasında, arama kaydı bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler vardı. İçişleri Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

" 81 İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan Firari Yakalandı Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ Yakalanan şahıslardan: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı. Bu yakalanan şahıslar arasında; Adam Öldürmeden şahıs, Hırsızlıktan şahıs, Yaralamadan şahıs, Cinsel suçlardan şahıs, Yağmadan şahıs, Dolandırıcılıktan şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan şahıs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan şahıs FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan şahıs ve diğer suçlardan şahıs bulunmaktadır. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"