İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü isimlere “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” ile “madde temin etmek” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı; elde edilen deliller ile ihbarlar doğrultusunda şüphelilerin bu suçlara iştirak ettikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan vardı.

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Zeynep Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve milli binici ve tasarımcı Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest bırakıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra şüpheliler şarkıcı Melek Mosso, Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

MELEK MOSSO: İLAÇLARIM REÇETELİ

Şarkıcı Melek Mosso savcılıkta verdiği ifadesinde bipolar bozukluk ve anksiyete hastası olduğundan reçeteye tabi ilaçları kullandığını belirterek, "Söz konusu maddeleri temin etmek ve ticari bir amaçla bulundurma gibi bir kastım yoktur. Dönem dönem ilaçlar bana fayda sağlamadığından ilaçları doktorum değiştirmektedir. Bu nedenle fazla sayıda reçeteli ilaçlar ikametimde çıkmıştır. Bazı ilaçları kullanamadığım için atıl olarak bu şekilde ikametimde durmaktadır.

Temin etmek kastım olsaydı bugüne kadar zaten temin ederdim. Cep telefonumda ön inceleme sonucunda elde edilen fotoğraftaki kişi bir defa görüştüğüm arkadaşımdır. Kendisi yabancıdır ve yurt dışında yaşamaktadır. Türkiye'ye geldiğinde fotoğrafı ben çekmiştim. Arkadaşımın içtiği madde uyuşturucu değil tütündür. Uyuşturucu olduğuna dair yapılmış tespit bulunmamaktadır. Kaldı ki ikametimde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Uyuşturucu maddeyi kullanmadım ve temin etmediğim için çekincem olmadığımdan telefon şifremi ilgili kolluk görevlilerine verdim" dedi.

"MADDE BENİM SİMGE'NİN HABERİ YOKTUR"

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu belirten Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan ise ifadesinde, "1 aydır birlikte olduğum kız arkadaşım Simge ile birlikte ödül törenine katıldık. Törenden sonra arkadaşımın ikametine geçtik. Sabah saatlerinde ilgili kolluk birimi arama yapmak amacıyla ikamete geldiler. Yaptıkları aramada bana ait çantada uyuşturucu maddeyi ve aparatını ele geçirdiler.

Ben bu maddeyi kullanmak amacıyla yaklaşık 3-4 ay önce Tarlabaşı'nda açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim bir şahıstan satın almıştım. Dün de rahatlamak amacıyla bu maddeyi kullanacaktım. Daha önce az da olsa esrar kullanmıştım. Söz konusu uyuşturucu maddelerden kız arkadaşım Simge'nin haberi yoktur. Kendisi benim uyuşturucu madde kullandığımı ve çantada olan uyuşturucu maddeyi bilmiyordu. Arama esnasında öğrendi. Cep telefonumda yapılan ön inceleme sonucu Sezer Uysal ile 20 Ekim 2022 tarihinde mesajlaşmayı Amsterdam'da bulunduğum esnada yapmıştım. Kendisi ile beraber uyuşturucu madde kullanacaktık. Ancak kendisiyle buluşmadık ve uyuşturucu madde kullanmadık. Ele geçirilen maddeyi kullanım amacıyla bulunduruyordum. Bir başkasına temin etme gibi bir amacım yoktu" dedi.

'ÇANTADAKİ UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK'

Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın savcılıkta verdiği ifadesinde, "İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık. Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik. Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafında ikametimde arama yapılacağı söylendi. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim.

Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğrafta tütün sigara içiyordum. Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyerci (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi ilaçlar kullanıyorum. Uyuşturucu madde kullanmıyorum" dedi.

ERSAY ÜNER: PANİKLE BAHÇEYE ATTIM

Şarkıcı Ersay Üner İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde, Hesaplarından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım yapmadığını belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam ve kullanmadım. Kronik panik atak, anksiyete ve ADHD hastası olduğum için sadece doktor reçetesi ile almış olduğum ilaçlarımı kullanıyorum. " dedi

'PANİKLE BAHÇEYE ATTIM'

Evinizin eklentisinde yapılan arama sonucunda ele konulan 2 milyon 568 bin 180 TL para ile ilgili olarak ifadesi sorulan Üner, "Bir an panikle ve başıma da daha önce böyle bir şey gelmediğinden çok korktum. Evde bulunan parayı panikle yan bahçeye fırlattım. Aslında el konulan paranın resmi olduğu hatta çalıştığım müzik şirketi tarafından faturalı bir şekilde beyanlıdır. Ben bu parayı vergi borucumu ödemek için almıştım. Ama bir anlık korku ve panik sebebiyle dışarı attım kesinlikle suç işleme kastım bulunmamaktır. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

Şarkıcı Mustafa Ceceli ise "Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yapmadım. Yurt dışına konser ve tatil yapmak maksatlı çıkarım. Yanımda herhangi bir hediyelik eşya getirmedim. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatım boyunca hiç kullanmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım ve kimseyi aracı kılmadım. Hiçbir kimseye bu maksatla para transferi yapmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan bir ortamda bulunmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan birine şahit olmadım" dedi. Sahneye çıkmadan önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı husus ile ilgili ifadesi sorulduğunda Ceceli, "Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Hakkımda söylenen ihbar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"UYUŞTURUCU SATTIĞINI BİLDİĞİM KİMSE YOK"

Oyuncu İbrahim Çelikkol Jandarma da verdiği ifadesinde, "sosyal medya platformu üzerinden kesinlikle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, yapmadım. Yurt dışına işlerim ve yurt dışı projeleri oldukça sıklıkla çıkıyorum. Yurt dışından yanımda eşya getirmiyorum. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmıyorum. Hayatımda hiç kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için kimseyi aracı kılmadım ve kimseye bu maksatla para transferi yapmadım" dedi.