Yapılan paylaşıma göre, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde ayrıca 666 düzensiz göçmen yakalanarak, haklarında geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Denetimler; 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip, 5 bin 842 uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Denetimlerde ayrıca; 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal, 6 bin 746 diğer nokta olmak üzere toplamda 15 bin 112 alan kontrol edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.