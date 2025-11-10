Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kurşunlanan işletmelerin faillerinin eylemleri suç örgütü kapsamında gerçekleştirdikleri ve 5 farklı kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi. Harekete geçen polis ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Öte yandan, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA