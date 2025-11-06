Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de ortaya çıkarılırken, 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerine bağlı KOM şube ekipleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden “ölümcül bir tuzak” olduğunu vurgulayarak, “Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır." dedi.

Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi ve paylaşımını "“Biz Gereğini Yaparız” Emeği geçenleri tebrik ediyorum." sözleriyle tamamladı.