Sabah itibarıyla gram altın 5 bin 502 liradan alınırken, 5 bin 574 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gramı ise 5 bin 29 liradan alınıp 5 bin 259 liradan satılıyor.

Kuyumcularda 14 ayar altın 3 bin 36 liradan alınırken, 4 bin 112 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 9 bin 13 liradan alınırken 9 bin 91 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 8 bin 958, satışta 9 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 18 bin 26 liradan alınırken 18 bin 172 liradan satılıyor. Tam altın ise 35 bin 941 liradan alınıp 36 bin 215 liradan işlem görüyor.