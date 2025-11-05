Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yandal Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Korkmaz Dişli organ naklinin insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Organ nakli beyin ölümü gerçekleştikten sonra, hasta yakınlarının izniyle bir insanın organlarının başka bir insana tedavi amacıyla nakledilmesi işlemidir. Bu sayede birçok hasta yeniden sağlığına kavuşmakta, hayata tutunmaktadır" dedi.

Organ bağışının kimlerden yapılabildiğine ilişkin de bilgi veren Dişli, "Organ bağışı canlı donörlerden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden yapılabilir. Canlı donörlerde 18 yaşını doldurmuş ve kendi rızasıyla bağış yapan kişilerden nakil yapılabilir. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde ise yakınlarının onayıyla organ bağışı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak gibi birçok organın yanı sıra kornea, kalp kapakçığı, kemik, deri ve tendon gibi dokuların da bağışlanabildiğine dikkat çeken Dişli, organ bağışının toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Engin Yılmaz ise Türkiye genelinde 32 binin üzerinde hastanın organ beklediğini ifade ederek, "Özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardan yapılan bağışlar yeterli değil. Bu nedenle her yıl yüzlerce hasta organ beklerken hayatını kaybediyor. Organ bağışı haftası boyunca farkındalık artırıcı eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Hastane konferans salonu yanında kurulan organ bağışı standının hafta boyunca açık olacağını belirten Yılmaz, vatandaşların e-Nabız üzerinden de organ bağışı yapabileceğini kaydetti. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Engin Yılmaz, sürece destek veren Başhekim Doç. Dr. Fatih Gönültaş ve hastane yönetimine teşekkür ederek tüm vatandaşları organ bağışı standına davet etti.