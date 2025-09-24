Olay, saat 17.00 sıralarında Keles ilçesi Yağcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Osman Bektaş (69), sürüden ayrılıp meranın yakınındaki bir tepeye çıkan koyununun peşine düştü. 70 metrelik yamaca tırmanan Bektaş, tek başına koyuna ulaşamayacağını anlayıp Yağcılar Mahallesi’nden yardım istemeye gitti. Beraberindeki 2 genç ile birlikte yamaca tekrar tırmanan Bektaş, koyunu bulunduğu yerden kurtaracağı esnada dengesini kaybedip aşağıya düştü. Olayı gören gençler jandarma, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabalarıyla bulunduğu yerden kurtarılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keles Devlet Hastanesi’ne ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA