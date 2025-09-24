İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan Donanması’na ait Fasan Fırkateyni’nin bölgeye gönderildiğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, Sumud Filosu’na destek için bir donanma gemisinin yarın sefere çıkacağını bildirdi.

Bölgeye Fırkateyn Gönderildi

İtalya, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde İtalyan vatandaşlarının da yer aldığı Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına çok sert tepki verdi ve İtalyan Donanması'na ait Fasan Fırkateyni'nin sevk edildiğini açıkladı.

Şu anda Yunanistan’ın Girit Adası kuzeyinde seyreden fırkateyn, olası İsrail saldırısında kurtarma operasyonlarına destek verecek. Ayrıca Savunma Bakanı Crosetto, gönderilecek gemi hakkında İsrail makamlarının bilgilendirildiğini belirtti.

İspanya'da Donanma Gemisi Yollayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud Filosu'na yardım için bir donanma gemisinin yarın yola çıkacağını duyurdu.