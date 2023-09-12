83 yaşındaki Sıddıka Aysay Alzheimer hastası olan 89 yaşındaki eşi G.A. tarafından bıçaklandı. Olayın nasıl başladığı henüz netlik kazanmamış olsa da, yaşlı çift arasında bir tartışma patlak verdi.

Bu üzücü olayın meydana geldiği evde, Sıddıka Aysay G.A.'nın kardeşi tarafından bulundu. Kardeş, yerde hareketsiz yatan Sıddıka Aysay'ı gördü ve ağabeyinin başında beklediğini fark ettiğinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sıddıka Aysay'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü, burada otopsi işlemi için beklemeye alındı.

Alzheimer hastası olduğu iddia edilen G.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.