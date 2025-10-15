9 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik yürütüldü. Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyale konuldu.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmaların Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki" ve "mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, i nternet ortamında yasa dışı panellerimizin bilgilerini ele aldıkları, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarını kullanarak terör örgütü propagandası yaptıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 17’si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise halen sürüyor.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."