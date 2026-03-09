Güncel verilere göre gram altın 7.314,10 liradan alınırken 7.426,35 liradan satılıyor. 22 ayar altın alışta 6.688,01 lira, satışta ise 7.000,71 lira seviyesinde işlem görüyor.
14 ayar altın 4.026,93 liradan alınırken 5.303,64 liradan satılıyor.
Öte yandan çeyrek altın alışta 11.984 lira, satışta 12.111 lira seviyesinde bulunuyor. Eski çeyrek altın ise 11.910 liradan alınıp 12.014 liradan satılıyor.
Yarım altın 23.967 liradan alınırken 24.214 liradan satılıyor. Tam altın ise alışta 47.787 lira, satışta 48.206 lira seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ