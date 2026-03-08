Rekabet Kurumu yıl boyunca toplam 530 kurul kararı alırken, gıdadan otomotive, altyapı hizmetlerinden bilişim teknolojilerine kadar pek çok sektörde rekabet ihlallerini incelemeye aldı.

Verilen idari para cezalarının önemli bir kısmı ise gıda sektöründe yoğunlaştı. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere toplam 4,7 milyar lira ceza uygulandı.

Gıda sektörünü 669,5 milyon lira ile kimya ve madencilik, 658,9 milyon lira ile altyapı hizmetleri, 557 milyon lira ile işgücü piyasası ve 506 milyon lira ile otomotiv sektörü takip etti. Bu beş sektör, kesilen toplam cezaların yaklaşık yüzde 86’sını oluşturdu. Öte yandan tekstil ve hazır giyim sektörüne 402,3 milyon lira, inşaat sektörüne 322,5 milyon lira, tarım ve tarımsal ürünler alanına 222,5 milyon lira ve makine endüstrisine 99,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

En fazla şirket evliliği bilişimde

Rekabet Kurumu şirket birleşme ve devralmalarını da incelemeye aldı. 2025 yılında kuruma bildirilen 416 birleşme ve devralma işlemi rekabet açısından değerlendirildi. Bu işlemlerin 381’ine izin verilirken 10 işlem şartlı olarak onaylandı, 25 işlem ise kapsam dışı bırakıldı. Birleşme ve devralmalarda 84 işlem ile bilişim teknolojileri ve dijital platform hizmetleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 işlem ile otomotiv, 42 işlem ile kimya ve madencilik sektörü takip etti.

Rekabete koruma

Piyasa ekonomisinin etkin ve dengeli işleyişini sağlayan temel unsurlardan birinin rekabet olduğuna dikkat çeken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle “Etkin rekabet ortamı verimliliği artırıyor, yenilikçi faaliyetleri teşvik ediyor ve tüketicilerin daha kaliteli mal ve hizmetlere erişimini mümkün kılıyor” dedi. Türkiye'den Cemal Emre Kurt'un derlediği habere göre Küle, rekabetçi yapının korunmasının tüketici refahı ve toplumsal refah artışı açısından öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.