İstanbul’da oy verme işlemi sürerken, 93 yaşındaki Saime Bodur, Sarıyer’deki bir okulda oyunu kullandı. Kabinden çıkan Bodur, zarfını sandık görevlilerinin ve oğlunun yardımıyla kutuya attı.

İstanbul’da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi sürüyor. Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de vatandaşlar oylarını kullanıyor. 93 yaşındaki Saime Bodur da oy kullanmaya gelen vatandaşlar arasında yer aldı. Yakınları tarafından okula getirilen Bodur, oğlunun desteğiyle kabine girerek oyunu kullandı. Oy kullandığı zarfı kutuya görevlilerin ve oğlunun yardımıyla atan Bodur, “Hayırlısı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.