Bugün Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nda, 98. kez start alacak. Saat 17.15'te başlayacak bu 2 bin 400 metrelik çim pist yarışında, büyük ödül 13 milyon 500 bin Lira olacak. Tribünlerde 20 bini aşkın yarışseverin yer alacağı gün, "Gazi Modası" için şıklık yarışı da düzenlenecek.

GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

Bu yılın şampiyonunu belirleyecek olan yarışta, toplamda 22 safkan yer alacak; bunların 17'si erkek, 5'i dişi cinsiyete sahip olacak.

Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17 televizyon kanalı, 3 radyo kanalı, 10 internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU'NDA REKOR BOLD PİLOT'UN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen bu klasik yarışta, rekor Bold Pilot'a ait. Efsane safkanın 1996'da koştuğu 2 dakika 26 saniyelik derecesi, 27 yıldır geçilemedi.

BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ

7'den 70'e herkesin heyecanla beklediği bu önemli yarışta, birincilik ikramiyesi bu yıl 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye verilecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL'lik bir ödül kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye çıkacak.