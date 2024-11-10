A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 7. Eleme Grubu’ndaki ikinci maçında Ankara’da Almanya’ya 36-29 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 3. maçında 12 veya 13 Mart tarihlerinde İsviçre’yi konuk edecek.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Ismail Metalari, Nenad Nikolovski (Kuzey Makedonya)

Türkiye: Yunus Özmusul, Enis Harun Hacıoğlu 5, Doruk Pehlivan 7, İlkan Keleşoğlu 1, Eyüp Arda Yıldız 3, Halil İbrahim Öztürk, Şevket Yağmuroğlu 1, Görkem Biçer 2, Ramazan Döne 1, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu 4, Onur Ersin, Koray Ayar 3, Mehmet Emre, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 1

Almanya: Wolff, Witzke 1, Heymann 4, Zerbe 8, Uscins 6, Mertens 3, Fischer 3, Grgic 8, Lichtlein 2, Kohlbacher, Stutzke, Dahmke, Birlehm, Beneke 1

İlk yarı: 14-20

İki dakika cezası alanlar: Eyüp Arda Yıldız, Doruk Pehlivan, Ramazan Döne, Ozan Erdoğan, Baran Nalbantoğlu (Türkiye), Uscins, Stutzke (Almanya)