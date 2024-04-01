2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler spor salonunda gerçekleştirdiği kuvvet antrenmanlarının ardından sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Ay-yıldızlılar, 5 Nisan’da İsviçre ile deplasmanda, 9 Nisan’da Macaristan ile Pendik Stadyumu’nda oynayacak.

Hamit Altıntop, futbolcularla bir araya geldi

Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayı takip etti ve antrenman sonunda oyuncular ve teknik heyetle görüştü. UEFA Uluslar C Ligi’nde gol yemeden 6’da 6 yaparak B Ligi’ne yükselen A Milli Kadın Takımı’nı tebrik eden Hamit Altıntop, İsviçre ve Macaristan maçları için takıma başarılar diledi.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamzenur Yaman (Galatasaray)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Eda Karataş (Galatasaray), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)