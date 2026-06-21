Olay Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde faaliyet gösteren bir işyerinin önünde meydana geldi. İş yeri önüne kamyonetin park sürücü ile işyeri sahibi arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında işyerinin camları da kırıldı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.