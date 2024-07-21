Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris’e uğurlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası Paris’e gitmek için yola çıkan ay-yıldızlılar; aileleri, yakınları, alt yaş kategorilerindeki sporcular ve vatandaşlar tarafından bando takımı eşliğinde uğurlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Beyza Arıcı.”

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos Perşembe:

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar:

10.00 Türkiye - İtalya