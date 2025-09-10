Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’e yönelik ikili desteğin durdurulacağını açıkladı.

Tüm ödemeler askıya alınacak

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun aşırı görüşlü İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasını önereceğini ve ticaretle ilgili konuları kapsayacak şekilde AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın kısmen askıya alınacağını açıkladı. Ayrıca Komisyon’un, İsrail’e sağlanan ikili desteği durduracağını, ancak İsrail sivil toplumu ve ülkenin başlıca Holokost anma merkezi olan Yad Vashem ile çalışmaların etkileneceğini belirtti.

Komisyon kendi yetkileri çerçevesinde harekete geçecek

Komisyon daha önce İsrail’in AB’nin önde gelen araştırma fonlarına erişiminin kısıtlanmasını gündeme getirmiş, ancak üye ülkelerden yeterli destek bulamamıştı. Von der Leyen, bu kez Komisyon’un kendi yetkileri çerçevesinde harekete geçeceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı ayrıca, önümüzdeki ay bir “Filistin Donör Grubu” kurulacağını ve Gazze’nin yeniden inşası için özel bir mekanizmanın oluşturulacağını da duyurdu.