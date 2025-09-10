Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubu, 6 Eylül Cumartesi akşamı ilk +18 konserini İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şöyle demişti:

“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”

Grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı

Grup üyeleri, dün savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Erişim engeli getirildi

Manifest'in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.