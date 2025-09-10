Yapılan duyuruya göre, Gökdere Viyadüğü’nde yapılacak bakım çalışması sebebiyle, bugün saat 22.00 ile 05.00 arasında Osmangazi ile Kestel istasyonları arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulacak.

Bu süre zarfında Osmangazi ile Kestel istasyonları arasında yolcu mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla ring otobüs seferleri düzenlenecek olup, bu otobüslerin tren sefer saatlerine uyumlu şekilde hizmet vereceği bildirildi.

BURULAŞ ayrıca, Üniversite ve Emek yönünden gelerek Kestel yönüne devam etmek isteyen yolcuların, Merinos istasyonunda inerek ring otobüslerine aktarma yapmaları gerektiğini belirtti. Osmangazi istasyonunun ise bu süreçte açık olacağı ve hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.