MALZEME LİSTESİ:

400 gr. kıyma

Sıvıyağ

1 soğan

Pulbiber, kimyon, tuz, karabiber

İç Harcı İçin:

2 soğan

4 diş sarımsak

1 kırmızı biber

1 tutam ıspanak

1 kase mantar

Sıvıyağ

Tuz, karabiber

Beşamel Sosu İçin:

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber

Sıvıyağ

Üzeri İçin:

Kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI: Karıştırma kabına kıymayı, soğanı, tuz, karabiber, kimyon ve alabildiği kadar galeta unu ile köftenizi yoğurun. Hazırladığınız köfteyi 6 bezeye ayırın. Bu bezeleri çok derin olmayan çanaklar haline getirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizerek 200 derecede pişirin. Diğer tarafta iç harcı ve beşamel sosu hazırlayın. İç harcı için soğan, sarımsak ve kırmızı biberi sıvıyağda kavurun. Soğanların rengi dönünce üzerine doğranmış ıspanağı ekleyin. Bu karışımı yarı kıvamda pişirin. Beşamel sos için ise unu sıvıyağda kavurun. Üzerine süt, tuz ve karabiber ekleyerek çırparak pişirin. Yarı kıvamda pişen köftelerin içine iç harcı doldurun. Kenarlarına mantarı dizerek ortasına beşamel sosu kaşık ile dökün. Kaşar peyniri rendesini üzerine serptikten sonra tekrar 180 derecede pişmeye bırakın.