Beşiktaş Belediyesi’nin, ilçede yaşayan ileri yaştaki komşularına yönelik hizmetleri hız kesmeden devam ederken 65+ Yaşam Ofisinde, komşularından gelen talepleri tek çatı altında toplayıp hızlı ve kolay çözümler üretiyor. Aynı zamanda belediye, 65+ Yaşam Ofisi ile Türkiye’deki tek gerontoloji ofisi olan belediye olma özelliği taşıyor.

Türkiye nüfusunun yaş ortalamasının üzerinde bir demografiye sahip olan Beşiktaş’ta, ileri yaştaki komşulara yönelik hizmetler ön plana çıkıyor. Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisinde yaş almış komşularının günlük hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmesine yardımcı oluyor. İleri yaştaki komşularından gelen talepleri tek çatı altında toplayıp hızlı ve kolay çözümler üreten Beşiktaş Belediyesi, aynı zamanda 65+ Yaşam Ofisi ile Türkiye’deki tek gerontoloji ofisi olan belediye olma özelliği taşıyor.

“Yaş almış komşularımızın her zaman yanında olacağız”

Hizmet hakkında bilgi veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş Belediyesi Levent hizmet binamızda bulunan 65+ Yaşam Ofisinde çeşitli eğitimler düzenleyerek, komşularımızı bilgilendiriyoruz. Etiler ve Ulus Yaşam Evlerinde egzersiz hareketleri yapan ileri yaştaki komşularımız, burada grup aktiviteleri yaparak güzel vakit geçiriyor. Yaşlı dostu kentler ağına üye olan belediyemiz, hayata geçirdiği uygulamalarla ihtiyaç sahibi ileri yaştaki komşularımıza Aşevimizden her gün sıcak yemek paylaşımı, Halk Kart, Esenlik Hizmeti, Evde Sağlık Desteği, Gerontomimari, hasta bezi, yatak pedi, tekerlekli sandalye temini ve Dost Eller Taksi gibi pek çok hizmeti veriyor. Yaş almış komşularımızın her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.