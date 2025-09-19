Denetimler sırasında M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli 17 motosiklet sürücüsü video kaydı alınarak yakalandı.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik yapmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ters yönde araç sürmek, trafik ikazlarına uymamak ve araç donanım eksiklikleri gibi birçok maddeden idari para cezası uygulandı.

İki sürücünün ehliyetleri Karayolları Trafik Kanunu’nun 118. maddesi gereğince iptal edildi. İşlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi.