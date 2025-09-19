Verilere göre ekipler, ay boyunca toplam 2 bin 512 olaya müdahale etti.

Raporlarda, 1.221 yangın ve 1.073 kurtarma vakasına çıkış yapıldığı, ayrıca 38 farklı hizmet kapsamında da görev alındığı belirtildi. Bunun yanında 277 itfaiye raporu düzenlenirken, 18 denetim gerçekleştirildi.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarına da ağırlık veren Bursa İtfaiyesi, Ağustos ayında 2 bin 512 kişiye eğitim verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılı Ağustos ayı faaliyet raporunda kurumsal kapasitesine ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre teşkilat, 790 personel, 148 araç ve 31 istasyonla hizmet veriyor.

Ay boyunca şehir içindeki operasyonların yanı sıra 5 dış göreve de katılım sağlandı.