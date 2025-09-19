Tuvalete girerek uyuşturucuyu klozet deliğine atan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde istihbari bilgi üzerine şüpheli şahsı takibe aldı. Bir süre takip edilen şahıs, polisleri fark edince kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu bir kahvehaneye giren zanlı, tuvalete yönelerek yanında bulunan uyuşturucu maddeyi klozet deliğine attı. Ancak ekipler saniyeler içinde içeri girerek şüpheliyi tuvalette kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemede tuvaletin giderine atılan maddenin, metamfetamin olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA