

İnegöl Kent Konseyi İnegöl’ün geleceğine dokunacak proje önerileri sunmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen genel kurulda İnegöl Kent Konseyi üyeleri hazırladıkları 12 projeyi kamuoyuyla paylaştı.



Kent müzesinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve davetliler katıldı.



Programın açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, kent konseyinin çalışma sisteminden bahsetti. İnegöl için ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Temelli, ilçede hayata geçmesini planladıkları projelerin birbirinden güzel olduklarını belirtti.

Açıklanan projeler içerisinde ‘İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’, ‘İnegöl Yatırım Ofisi Kurulması Projesi’, ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’, ‘İnegöl Serbest Ticaret Bölgesi Kurulması Projesi’ ile ‘Almanya İnegöl Mobilya Yolu –Turizm ve Ticaret Projesi’ ön plana çıkıyor.

Sunum dosyasında Karayolu Kentsel Tasarım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Karayolu Kentsel Tasarım Projesi’, Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Sınırsız Camiler Projesi’, İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Yatırım Ofisi Kurulması Projesi’, Bağımsız İnegöl Üniversitesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Serbest Ticaret Bölgesi Kurulması Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kurşunlu Medikal Şehir Projesi’, Şipalı Çamlığı Park Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘ŞipalıDoğa ve Rekreasyon Projesi’, Sokak Hayvanları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Pati Bakım Günü” Projesi’, İnegöl Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan ‘Evden Pazara Kadın Eli Projesi’, İnegöl Markaları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Almanya İnegöl Mobilya Yolu –Turizm ve Ticaret Projesi’, Kent Estetiği Çalışma Grubu ile Trafik & Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi yer aldı. Kent Konseyi yürütme kurulları üyeleri projeleri tek tek katılımcılara ve kamuoyuna açıkladılar.



Proje sunumlarının ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, projeleri çok beğendiğini belirterek, projelerin hayata geçmesi için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, "Açıkçası verimli olunca da sürenin nasıl geçtiğini anlayamadık. Bülent Temelli Başkanımıza ve Kent Konseyi’ndeki bütün ekibine teşekkür ediyorum. 1 yıl önce kongremizi yaptık. Ekip çalışmalarına başladı, ilk akşamda kongreden sonra tanışma toplantısında da arkadaşlara söyledim. Gerçekten çok güzel bir ekip kurulmuş. İnegöl’ün bütün kesimlerini temsil edebilecek bütün meselelerine projeler geliştirebilecek nitelikte özenle seçilmiş ekip olduğunu görmüştüm. Bu akşam bu projeleri tek tek dinlediğimiz zamanda yanılmadığımızı görmek bizi memnun ettik. İnegöl şehirlerden bir şehir, ilçelerden bir ilçe değil aslında. Özellikleri olan kadim bir şehir. Geçtiğimiz dönemlerde Ahmet Türkel’i anma gecesi düzenlenmişti. Tabii Osmanlı’dan beri geleneği olan bir şehirdi ama orada da İnegöllü bir bakanın ne kadar önemli bir vasıf kazandırabileceğini görmüş olduk. İnegöl’ün birçok özelliği var. 81 vilayetten İnegöl’e gelmiş yerleşmiş kardeşlerimiz var. Hepsi de İnegöl’ü sahiplenmişler. Gelirken kültürlerini, yemeklerini, adetlerini getirmişeler ve çok zengin bir şehir haline gelmiş İnegöl. En önemli özelliği konu İnegöl’se gerisi tefarruattır diyebilen bir yapımız var. Farklı siyasi görüşlerden, farklı bakış açılarında olan arkadaşlarımız bile mesele İnegöl’ün menfaatiyse hızlı bir şekilde bir araya gelmeyi başarabilen bir şehir. Kent Konseyleri aslında biraz hayal kurmayı başarabilmeyi sağlıyor. Birilerinin şehrin 50 yıl sonraki halini hayal etmesini gerekiyor. Her şey hayalle başlıyor. Hayal etmediğiniz zaman bir hedef koyamıyorsunuz. Kendi çocukluğumdan bugünlere baktığımda 50 önce İnegöl’ün hayalleri var. Bu hayallerin birçoğunu gerçekleştirdi İnegöl. Biz küçük bir mobilya yönetimi olan bir şehirken bugün dünya çapında fuarlar yapabilen bir şehri kurmayı başardık. Ama bu bir hayalle başladı ve bunu gerçekleştirebildik. Bunların her biri önemli projeler. Bir kısmı hızlıca gerçekleştirebilecek, bir kısmı hayal kurduğumuz projeler ama o hayalini kurduğumuz projeleri de vatandaşlarımızla, odalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle iş adamlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bu hayallerin içerisinde geçmiş dönemde görev yapmış milletvekilleri arkadaşlarımız var. Kurulan bu hayallere karşı yapmış oldukları çok önemli hizmetler oldu. Ona keza Belediye başkanlarımızda öyle " dedi.