TF KAAN'ın özelliklerine yer verilen yazıda, Türkiye'nin havacılıktaki gelişimi ve öncülüğü de yer aldı.

2005 yılında ABD’nin F-22 Raptor’u hizmete almasıyla başlayan 5. nesil savaş uçağı dönemi, gelişmiş manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, süperseyir yeteneği ve ileri seviye aviyonik sistemleriyle hava üstünlüğü açısından öne çıkıyor.

Bugüne kadar sadece ABD, Çin ve Rusya bu sınıfta savaş uçağı üretmiş durumda. ABD merkezli haber sitesi Business Insider ise, Güney Kore ve Türkiye'nin, kendi yerli projeleriyle bu alana katılmayı hedeflediğini yazdı.

Güney Kore’nin yerli savaş uçağı KF-21, Kore Havacılık Endüstrisi (KAI) tarafından geliştirildi ve 2021 yılında tanıtıldı. İlk uçuşunu 2022’de yapan uçak, 2023’te süpersonik hıza ulaştı. Şu ana kadar altı prototiple binin üzerinde test uçuşu yapıldı.

KF-21, Mach 1.8 hıza, 50 bin feet irtifa kapasitesine ve 17 bin 000 pound mühimmat taşıma yeteneğine sahip. AESA radar gibi gelişmiş elektronik sistemlerle donatılmış durumda. Ancak iç silah yuvalarının olmaması ve sınırlı radar soğurucu malzeme kullanımı nedeniyle şimdilik “4.5 nesil” sınıfında değerlendiriliyor.

Business Insider tarafından yayımlanana yazıda, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı adayı TF Kaan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirildiğine dikkat çekildi. TF Kaan hakkında, "Kralların kralı" başlığı atıldı.