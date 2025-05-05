Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Gazze ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti. ABD Başkanı Trump ise Erdoğan'ın da Washington'u ziyaret edeceğini söyledi. Trump, "Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele aldı. Trump'tan görüşmeye dair ilk açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

GAZZE'DE KALICI BARIŞ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için desteğe hazır olduklarını belirtti.

İSTİKRARLI BİR SURİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyarette Trump'ın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyordu.

TRUMP: ERDOĞAN WASHİNGTON'A GELECEK

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

ABD Başkanı Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.